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Польща скликає термінову зустріч комітету нацбезпеки: російська ракета впала на території країни (фото)

15.11.2022

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Світ, ЄС, НАТО, Геополітика

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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

У ЗМІ повідомляють, ракета впала на Пшеводув у хрубешівському повіті. 2 людини загинуло. Воронка однозначно вказує на те, що це була крилата ракета, яка могла «заблукати». На це вказують і уламки, знайдені на місці.

Довідка: за Статтею 5 (NATO), у разі, якщо будь-яка з держав – членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Автор: Роман Васильович

Мітки: польща, ракетний удар, НАТО

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