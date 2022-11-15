Польща скликає термінову зустріч комітету нацбезпеки: російська ракета впала на території країни (фото)

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

У ЗМІ повідомляють, ракета впала на Пшеводув у хрубешівському повіті. 2 людини загинуло. Воронка однозначно вказує на те, що це була крилата ракета, яка могла «заблукати». На це вказують і уламки, знайдені на місці.

Довідка: за Статтею 5 (NATO), у разі, якщо будь-яка з держав – членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.