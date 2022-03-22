Польща почала зміцнювати свої Збройні сили через загрозу нападу з боку росії та білорусі. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише УНН.

“Є певні побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього”, – наголосив Дещиця.

Він зазначив, що на даному етапі війни в Україні росія не знає, як далі проводити наступ на Сході, оскільки українські військові утримують окупантів і не пропускають далі.

Тому країна-терорист намагається використати інший плацдарм – білорусь.

Однак, як вважає Дещиця, треба об’єднати зусилля, щоб такий сценарій не був реалізований. Він зауважив, що у країні ухвалили закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.

За його словами, Росія поширює дезінформацію і пропаганду, що Польща нібито хоче забрати західну Україну. Однак це нічого не має спільного з реальністю.

“Реальність – поляки допомагають Україні, тим, хто прибув в Польщу. Це – безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російська нарація про поділ між українським і польським народом абсолютно не витримала “правдоподібності” під час війни”, – додав посол.