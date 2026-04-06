На Тернопільщині жінка народила просто в кареті швидкої: пологи приймали медики дорогою

Як повідомили у КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ТОР, на лінію «103» надійшов виклик про початок пологів.
На місце оперативно виїхала бригада №61 у складі:
Однак через стрімкий перебіг пологів ситуація розвивалася дуже швидко.
Під час транспортування до лікарні розродження розпочалося просто в кареті швидкої.
Медики змушені були діяти негайно та професійно виконали всі необхідні дії:
У результаті народився хлопчик, стан якого лікарі оцінюють як задовільний — без ознак патологій.
Після пологів матір та новонародженого доставили до медичного закладу під постійним наглядом медиків.
Цей випадок ще раз доводить, наскільки важливою є швидка реакція та злагоджена робота медиків. Завдяки їхнім діям пологи пройшли без ускладнень, а дитина з’явилася на світ у безпечних умовах навіть поза лікарнею.
Нагадуємо: День донора у Шумську.
Читайте також: у Збаражі жінка народила сина вдома, а пологи приймав чоловік.