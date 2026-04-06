06.04.2026 20:58

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

На Тернопільщині жінка народила просто в кареті швидкої: пологи приймали медики дорогою

Незвичний випадок стався на Тернопільщині — жінка народила дитину просто в автомобілі швидкої допомоги під час транспортування до пологового будинку.

06.04.2026

Яровий Роман

97

Новини, Здоров`я

Поширити:

Пологи почалися раптово

Як повідомили у КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ТОР, на лінію «103» надійшов виклик про початок пологів.

На місце оперативно виїхала бригада №61 у складі:

  • парамедиків Наталії Василюк та Соломії Юськів
  • екстреного медичного техніка Ігоря Сушка

Однак через стрімкий перебіг пологів ситуація розвивалася дуже швидко.

Медики приймали пологи в дорозі

Під час транспортування до лікарні розродження розпочалося просто в кареті швидкої.

Медики змушені були діяти негайно та професійно виконали всі необхідні дії:

  • провели первинну оцінку стану немовляти
  • здійснили обробку та перетин пуповини
  • забезпечили тепловий режим
  • організували контакт «шкіра до шкіри»
  • контролювали стан матері

Народився здоровий хлопчик

У результаті народився хлопчик, стан якого лікарі оцінюють як задовільний — без ознак патологій.

Після пологів матір та новонародженого доставили до медичного закладу під постійним наглядом медиків.

Професіоналізм, що рятує життя

Цей випадок ще раз доводить, наскільки важливою є швидка реакція та злагоджена робота медиків. Завдяки їхнім діям пологи пройшли без ускладнень, а дитина з’явилася на світ у безпечних умовах навіть поза лікарнею.

Джерело: КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ТОР

Теги: швидка допомога, медицина, пологи, новонароджений

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

Написати

Ми у соцмережах