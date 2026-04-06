На Тернопільщині жінка народила просто в кареті швидкої: пологи приймали медики дорогою

Пологи почалися раптово

Як повідомили у КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ТОР, на лінію «103» надійшов виклик про початок пологів.

На місце оперативно виїхала бригада №61 у складі:

парамедиків Наталії Василюк та Соломії Юськів

та екстреного медичного техніка Ігоря Сушка

Однак через стрімкий перебіг пологів ситуація розвивалася дуже швидко.

Медики приймали пологи в дорозі

Під час транспортування до лікарні розродження розпочалося просто в кареті швидкої.

Медики змушені були діяти негайно та професійно виконали всі необхідні дії:

провели первинну оцінку стану немовляти

здійснили обробку та перетин пуповини

забезпечили тепловий режим

організували контакт «шкіра до шкіри»

контролювали стан матері

Народився здоровий хлопчик

У результаті народився хлопчик, стан якого лікарі оцінюють як задовільний — без ознак патологій.

Після пологів матір та новонародженого доставили до медичного закладу під постійним наглядом медиків.

Професіоналізм, що рятує життя

Цей випадок ще раз доводить, наскільки важливою є швидка реакція та злагоджена робота медиків. Завдяки їхнім діям пологи пройшли без ускладнень, а дитина з’явилася на світ у безпечних умовах навіть поза лікарнею.

