Поліціянти вимагали паперові права водія і не визнавали документ у застосунку «Дія»

Документи в мобільному застосунку «Дія» – зручний спосіб тримати їх під рукою. Однак бувають випадки, коли люди зіштовхуються із вимогами службовців надати саме паперові документи.

Якщо паперовий документ відсутній, тоді складають постанову про накладення адміністративних стягнень. Так сталося і з паном Олегом, який не погодився із накладенням на нього таких стягнень та вирішив відстоювати свої права у суді.

До Лановецького бюро правової допомоги чоловік звернувся із проханням допомогти скасувати постанову у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 126 КУпАП, оскільки вважав, що правопорушення не вчиняв, а патрульна поліція винесла таку постанову неправомірно.

Порадившись із адвокаткою Мирославою Вальчук, яку призначив Кременецький місцевий центр з надання БВПД, чоловік вирішив подати позовну заяву про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення та закриття провадження.

Вимоги було мотивовано тим, що у діях пана Олега відсутній склад адміністративного правопорушення (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила посвідчення водія), а постанова винесена неправомірно. Він не порушував Правил дорожнього руху, оскільки пред`явив працівникам поліції посвідчення водія через застосунок «Дія», що передбачено чинним законодавством. Крім того, у позові просив поновити строк звернення до суду, оскільки копію постанови отримав лише через місяць з дня її винесення, причому на адвокатський запит, тому можливості звернутись у встановлений законом строк не було.

Рішенням Лановецького районного суду позовні вимоги задоволено повністю: постанову про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, скасовано, адміністративну справу стосовно пана Олега – закрито.