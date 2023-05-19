Поліціянти вимагали паперові права водія і не визнавали документ у застосунку «Дія»

Якщо паперовий документ відсутній, тоді складають постанову про накладення адміністративних стягнень. Так сталося і з паном Олегом, який не погодився із накладенням на нього таких стягнень та вирішив відстоювати свої права у суді.
До Лановецького бюро правової допомоги чоловік звернувся із проханням допомогти скасувати постанову у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 126 КУпАП, оскільки вважав, що правопорушення не вчиняв, а патрульна поліція винесла таку постанову неправомірно.
Порадившись із адвокаткою Мирославою Вальчук, яку призначив Кременецький місцевий центр з надання БВПД, чоловік вирішив подати позовну заяву про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення та закриття провадження.
Вимоги було мотивовано тим, що у діях пана Олега відсутній склад адміністративного правопорушення (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила посвідчення водія), а постанова винесена неправомірно. Він не порушував Правил дорожнього руху, оскільки пред`явив працівникам поліції посвідчення водія через застосунок «Дія», що передбачено чинним законодавством. Крім того, у позові просив поновити строк звернення до суду, оскільки копію постанови отримав лише через місяць з дня її винесення, причому на адвокатський запит, тому можливості звернутись у встановлений законом строк не було.
Рішенням Лановецького районного суду позовні вимоги задоволено повністю: постанову про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, скасовано, адміністративну справу стосовно пана Олега – закрито.