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Поліція розпочала розслідування щодо працівника Чортківської міськради, котрий не повернувся з-за кордону

16.02.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Слідчі Чортківського відділу поліції розпочали розслідування щодо працівника Чортківської міської ради, якого підозрюють у незаконному перетині кордону.

Про це Суспільному повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.

“Під час моніторингу засобів масової інформації було виявлено факт неповернення одного з членів делегації, яка виїжджала через програму “Шлях” за кордон, що чоловік нібито, не повернувся”, – каже Сергій Крета.

За його словами, дані за цим фактом поліцейськими Чорткова внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 332 Кримінального кодексу України – незаконний перетин кордону.

“Щодо інших обставин: повернувся він чи не повернувся – зараз відбувається опитування людей щодо цього кримінального провадження, які теж були в цій делегації. Всі ці обставини з’ясовує і з’ясує слідство. Тоді зможемо дати докладнішу інформацію з цього приводу”, – розповів Сергій Крета.

Нагадаємо, міський голова Чорткова Володимир Шматько повідомив, що один із членів делегації, яка їздила за кордон, не повернувся в Україну.

 

Теги: поліція, кримінал, перетин кордону

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