Поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі, де громадян Чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень

Організував оборудку сорокарічний українець з Дніпра. В якості виконавців залучив двох громадян України та шістьох оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації громадян Чехії.

Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номеру і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу. В ході розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.

Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень. Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували у криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто та нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів.

Поліцейські встановили місцезнаходження й особи злочинців. Правоохронці провели 23 обшуки, в результаті яких за силової підтримки бійців КОРД, батальйону поліції особливого призначення та оперативників карного розшуку ГУНП в Одеській області затримали всіх дев’ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором. У ході обшуку вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів, а також елітні авто фігурантів та більше ста тисяч доларів у різній валюті.

Слідчі Нацполіції оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іноземні злочинці затримані на підставі доручення прокурора, до суду скеровані клопотання для скерування до суду з метою їх подальшої екстрадиції в Чехію.

Оперативно припинити злочинну діяльність міжнародної злочинної організації правоохоронцям допомогла JIT—угода про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими правоохоронцями і реалізована під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Це вже другий випадок успішного розслідування протиправної діяльності call-центрів в рамках угоди про створення спільної слідчої групи (JIT) з чеськими правоохоронцями. У вересні 2023 року Національна поліція України екстрадувала шістьох шахраїв представникам правоохоронних органів Чехії — наразі вони перебувають під вартою.