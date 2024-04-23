23.04.2024 17:32

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі, де громадян Чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень

23.04.2024

Руслан Іннак

102

Кримінал, Новини, Україна

Поширити:

Організував оборудку сорокарічний українець з Дніпра. В якості виконавців залучив двох громадян України та шістьох оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації громадян Чехії.

Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номеру і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу. В ході розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.

Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень. Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували у криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто та нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів.

українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в одесі, де громадян чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень

Поліцейські встановили місцезнаходження й особи злочинців. Правоохронці провели 23 обшуки, в результаті яких за силової підтримки бійців КОРД, батальйону поліції особливого призначення та оперативників карного розшуку ГУНП в Одеській області затримали всіх дев’ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором. У ході обшуку вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів, а також елітні авто фігурантів та більше ста тисяч доларів у різній валюті.

українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в одесі, де громадян чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень

Слідчі Нацполіції оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іноземні злочинці затримані на підставі доручення прокурора, до суду скеровані клопотання для скерування до суду з метою їх подальшої екстрадиції в Чехію.

українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в одесі, де громадян чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень

Оперативно припинити злочинну діяльність міжнародної злочинної організації правоохоронцям допомогла JIT—угода про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими правоохоронцями і реалізована під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в одесі, де громадян чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень

Це вже другий випадок успішного розслідування протиправної діяльності call-центрів в рамках угоди про створення спільної слідчої групи (JIT) з чеськими правоохоронцями. У вересні 2023 року Національна поліція України екстрадувала шістьох шахраїв представникам правоохоронних органів Чехії — наразі вони перебувають під вартою.

Джерело: cyberpolice.gov.ua

Теги: кіберполіція, "Одеса", call-центр

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах