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Похолодання та сніг: як вплинула негода на посіви зернових на Тернопільщині

07.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Агро

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Озимі культури та рання група ярих зернових, яку вже посіяли на Тернопільщині, в доброму стані. Похолодання та сніг не вплинули на рослини та їхній ріст. Про це розповів директор тернопільської філії Українського інституту експертизи сортів рослин Іван Дудник.

“Якщо говорити про стан озимих посівів і ранньої групи ярих зернових, які вже посіяні, то посіви озимих культур знаходяться всі в доброму стані. Ця погода вплинула на те, щоб ті посіви, які були пізно посіяні за цей період підтягнулися, вони знаходяться у фазі кущення, тобто вони знаходяться теж у доброму стані”.

Похолодання та сніг: як вплинула негода на посіви зернових на Тернопільщині
Іван Дудник. Суспільне Тернопіль

За словами Івана Дудника, за березень випало 100% опадів до потреби.

“При нормі 26 мм – випало 26 мм. На квітень норма опадів 44 мм, то за цих 6 днів квітня випало 30 мм, тобто за шість днів випало 68% опадів до норми. Ця кількість опадів значно поповнила той дефіцит вологи, який був з осені. Тобто, вологозабезпеченість на сьогоднішній день добра. Раннім посівам ярих культур похолодання та сніг абсолютно не зашкодили. Та рання група зернових, яка була посіяна, сьогодні тільки наклюнулася, сходів ще немає, все знаходиться в землі. Тому морози, які були та сніги, абсолютно не пошкодили насінини чи ростки насінин”.

Іван Дудник каже, що вологозабезпеченість хороша, наступного тижня буде потепління.

“Буквально за якихось 5-7 днів ті сходи ярих культур, які були посіяні, зійдуть. Далі важливий догляд за посівами”.

Джерело: Суспільне

Теги: посівна на Тернопільщині, озимі культури, ярі зернові

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