Похолодання та сніг: як вплинула негода на посіви зернових на Тернопільщині

За словами Івана Дудника, за березень випало 100% опадів до потреби.

“При нормі 26 мм – випало 26 мм. На квітень норма опадів 44 мм, то за цих 6 днів квітня випало 30 мм, тобто за шість днів випало 68% опадів до норми. Ця кількість опадів значно поповнила той дефіцит вологи, який був з осені. Тобто, вологозабезпеченість на сьогоднішній день добра. Раннім посівам ярих культур похолодання та сніг абсолютно не зашкодили. Та рання група зернових, яка була посіяна, сьогодні тільки наклюнулася, сходів ще немає, все знаходиться в землі. Тому морози, які були та сніги, абсолютно не пошкодили насінини чи ростки насінин”.