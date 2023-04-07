Похолодання та сніг: як вплинула негода на посіви зернових на Тернопільщині

“Якщо говорити про стан озимих посівів і ранньої групи ярих зернових, які вже посіяні, то посіви озимих культур знаходяться всі в доброму стані. Ця погода вплинула на те, щоб ті посіви, які були пізно посіяні за цей період підтягнулися, вони знаходяться у фазі кущення, тобто вони знаходяться теж у доброму стані”.
За словами Івана Дудника, за березень випало 100% опадів до потреби.
“При нормі 26 мм – випало 26 мм. На квітень норма опадів 44 мм, то за цих 6 днів квітня випало 30 мм, тобто за шість днів випало 68% опадів до норми. Ця кількість опадів значно поповнила той дефіцит вологи, який був з осені. Тобто, вологозабезпеченість на сьогоднішній день добра. Раннім посівам ярих культур похолодання та сніг абсолютно не зашкодили. Та рання група зернових, яка була посіяна, сьогодні тільки наклюнулася, сходів ще немає, все знаходиться в землі. Тому морози, які були та сніги, абсолютно не пошкодили насінини чи ростки насінин”.
Іван Дудник каже, що вологозабезпеченість хороша, наступного тижня буде потепління.
“Буквально за якихось 5-7 днів ті сходи ярих культур, які були посіяні, зійдуть. Далі важливий догляд за посівами”.