Погодинні відключення електрики у Тернопільській області: графік на 1 липня

У понеділок, 1 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування ГПВ.
Повідомляє телеграм-канал Світло Тернопільщини.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️00:00-01:00 5 черга
➡️ 00:00-02:00 3 черга
➡️ 01:00-03:00 4 черга
➡️ 01:00-04:00 2 черга
➡️ 02:00-05:00 1 черга
➡️ 03:00-06:00 6 черга
➡️ 04:00-07:00 5 черга
➡️ 05:00-08:00 3 черга
➡️ 06:00-09:00 4 черга
➡️ 08:00-10:00 1 черга
➡️ 09:00-12:00 2 черга
➡️ 09:00-11:00 6 черга
➡️ 10:00-13:00 5 черга
➡️ 11:00-14:00 3 черга
➡️ 12:00-15:00 4 черга
➡️ 13:00-16:00 1 черга
➡️ 14:00-17:00 6 черга
➡️ 15:00-18:00 2 черга
➡️ 16:00-19:00 5 черга
➡️ 17:00-20:00 3 черга
➡️ 18:00-21:00 4 черга
➡️ 19:00-22:00 1 черга
➡️ 20:00-23:00 6 черга
➡️ 21:00-24:00 2 черга
➡️ 22:00-24:00 5 черга
➡️ 23:00-24:00 3 черга
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71
Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!