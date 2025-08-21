Поетеса Ольга Атаманчук отримала літературну премію імені Михайла Левицького

У рамках святкування Дня міста Тернополя, міський голова Сергій Надал вручив поетесі Ользі Атаманчук міську літературну премію імені Михайла Левицького. Ця престижна нагорода щороку присуджується за кращу поетичну збірку, підтримуючи розвиток літераторського процесу на Тернопільщині.

Ольга Атаманчук отримала відзнаку за свою поетичну збірку «Амальгама тиші», ставши другою лауреаткою премії, заснованої у 2024 році на честь поета, художника, перекладача та громадського діяча Михайла Левицького.

Минулого року нагороду здобула Любов Малецька за збірку «Жменька активованих хвилин».

Ольга Атаманчук – українська письменниця, членкиня Національної спілки письменників України (з 2017 року), лауреатка молодіжної Тернопільської обласної літературно-мистецької премії ім. Степана Будного (2020). Народилася

13 лютого 1984 року в селі В’язовець Хмельницької області, з двох років проживала на Тернопільщині. Закінчила фізико-математичний факультет ТНПУ ім. Володимира Гнатюка (2006) і працює вчителем у Тернопільській класичній гімназії з 2009 року. Вона є авторкою поетичних збірок «Вплету любові стрічку у мереживо життя» (2014), «Нізвідки чекаю дива» (2015), «Дегустую мить» (2020), «Амальгама тиші» (2025), а також дитячої книги «Як весна» (2016).

Вітаємо пані Ольгу з почесною нагородою та бажаємо нових творчих звершень!