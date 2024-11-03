«Подвоєні» гроші – новітня шахрайська пастка

Перед тим, як перераховувати свої гроші чи вносити завдаток начебто для отримання більшої суми, ретельно зважте всі ризики.

Аферисти зацікавлені лише в тому, щоб нажитися на довірливих людях. Тернополянка втратила 250 000 гривень, намагаючись заробити в Інтернеті.

Як з’ясували співробітники Тернопільського районного управління поліції, потерпіла в «Телеграм» натрапила на оголошення щодо роботи онлайн. «Роботодавець» пояснив їй, що основна умова – вкласти власні кошти, які обіцяли повернути з відсотками. Жінка повірила та «інвестувала» 250 000 гривень. У результаті – ні своїх, ні «подвоєних» грошей вона не отримала.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють невідомих, причетних до злочину.

Поліцейські закликають бути обачними, коли надходять пропозиції про «легкий заробіток». Не довіряйте незнайомцям та перевіряйте інформацію про компанію або особу, яка пропонує прибуток. Ніколи не надавайте банківські реквізити й особисті дані.

Якщо вам пропонують вкласти гроші, дізнайтеся про можливі ризики. Ваша пильність може захистити від фінансових втрат! Не піддавайтеся на хитрощі аферистів.

У відділі комунікації ГУ НП в області радять: якщо потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.