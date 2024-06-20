«Подоляни» зіграли внічию у півфіналі плей-оф аматорського чемпіонату

16 червня ФАТ «Подоляни», яка виступає в аматорському чемпіонаті України провела свій перший поєдинок 1/2 фіналу. Суперниками тернопільських футболістів був ФК «Пробій» (Городенка, Івано-Франківська область).

Команди вже зустрічалися в цьому сезоні в рамках регулярного аматорського чемпіонату і обмінялися виїзними перемогами – в жовтні в Городенці перемогли «Подоляни» – 4:3 (тернополянам вдався неймовірний камбек – поступаючи 0:3, вони забили 4 м’ячі та зуміли вирвати перемогу), а в Тернополі «Пробій» – 1:0. Тож півфінальний поєдинок мав видатися напруженим і цікавим. Зрештою, він таким і був, правда, завершився без забитих голів. Тож усе вирішиться в Тернополі.

ФК «Пробій» (Городенка) – «Подоляни» (Тернопіль) – 0:0.

Матч-відповідь відбудеться 22 червня у Тернополі.

В іншому першому півфінальному поєдинку, кривдник великогаївського «Агрона», ФК «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська область) переміг ФК «Олімпія» (Савинці, Полтавська область) – 3:1.