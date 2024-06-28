«Подоляни» виступатимуть у Першій лізі

Учасник аматорського чемпіонату України ФАТ «Подоляни» об’єднується з ФК «Хуст» (Закарпатська область) і гратиме у сезоні-2024/25 у першій професійні лізі під назвою «Хуст-Подоляни». Об’єднана команда виступатиме у Тернополі.

Нагадаємо, що ФК «Подоляни» вже був розпочав атестацію, щоби отримати статус професійного клубу, однак на певному етапі призупинив цей процес.

ФК «Хуст» за підсумками сезону-2023/24 у перехідних матчах поступився ПФК «Звягель» (Житомирська область) та мав залишти першу лігу чемпіонату України. Однак, через те, що команда «Дружба» (Мирівка, Київська область), яка виграла другу лігу і мала підвищитися в класі, відмовилася від цього права її місце у першій лізі зайняв саме ФК «Хуст».

Наразі триває процедура об’єднання. Якщо процес завершиться успішно, Тернопіль у першій лізі буде представлений двома командами – «Нивою» і «Хуст-Подолянами», а у другій – «Нивою-2».