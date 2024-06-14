«Подоляни» у півфіналі аматорського чемпіонату та футбольна драма на Кіровоградщині

8–9 червня відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу аматорського чемпіонату України. У суботу великогаївський «Агрон» на виїзді зустрічався із ФК «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська область), а в неділю «Подоляни» мали приймати одеський «Титан» проте цей поєдинок не відбувся через відмову одеситів від виїзду на гру. Нагадаємо, що у перших поєдинках тернопільські команди здобули перемоги, «Агрон» переміг з рахунком 2:1, а «Подоляни» – 3:1.

Поєдинок на Кіровоградищині видався досить напруженим і тривав на зустрічних курсах. Великогаївським футболістам вдалося відкрити рахунок, пенальті реалізував Тарас Гром’як. У першому таймі на полі було багато боротьби, але мало конструктиву. «Агрон» контролював хід поєдинку і перший тайм під акомпанемент повітряної тривоги завершився їхньою мінімальною перевагою.

На початку другого тайму господарі зрівняли рахунок, а на 65-й хвилині вийшли вперед – 2:1. Такий перебіг подій не влаштовував агронівців, які за кілька хвилин провели кілька небезпечних випадів, з небезпечним штрафним, а один із них успішно завершив Михайло Войцещук – 2:2.

Здавалося, що уже ніщо не завадить великогаївським футболістам вийти до півфіналу, бо гра у господарів не клеїлася. Тим часом, футбольне дійство на полі ставало все більш жорсткішим, особливо жорстко діяли футболісти «Агротеху», які зуміли знову вийти вперед. Лікар великогаївської команди на полі був частим гостем. Основний час вийшов, футбольна драма добігала до завершення і суддя добавив ще 6 хвилин додаткового часу, які також вичерпалися і на останніх секундах (спливаючої одинадцятихвилинки!!!) матчу кіровоградські футболісти на радість своїм вболівальникам забили 4-й гол, який дозволив саме їм за підсумками двох матчів вийти в 1/2 фіналу.

Після цього вже панували емоції… Хтось був у розпачі, а хтось святкував…

«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська область) – «Агрон» (Великогаївська громада) – 4:2 (0:1).

Голи: Соколан (49, 80), Пастухов (65, 90+11). – Гром’як (8), Войцещук (70).

10 червня відбулося жеребкування 1/2 фіналу аматорського чемпіонату України за результатами якого ФАТ «Подоляни» зіграють (15-16 – 22 червня).