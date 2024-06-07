«Подоляни» та «Агрон» перемогли у перших матчах плей-оф аматорського чемпіонату

1 червня тернопільські команди «Агрон» і «Подоляни, які виступали в аматорському чемпіонаті України і пробилися до наступного етапу змагань – 1/4 фіналу провели свої перші поєдинки. «Агрон» приймав «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська область), а «Подоляни» на виїзді зустрічалися із одеським «Титаном». Приємно, що обидві команди здобули перемоги.

Великогаївські футболісти забили швидкий гол. Після швидкої контратаки відзначився Руслан Луцик. Здавалося, що господарі зможуть здобути легку перемогу. Проте поєдинок видався досить непростим для агронівців. Ще до перерви гості зрівняли рахунок. Після розіграшу кутового з флангу з-за меж штрафної вдалося відзначитися Чічікову. У цьому епізоді помилки припустився голкіпер господарів – планувалася подача у карний майданчик, а м’яч залетів у сітку воріт. У другому таймі було багато боротьби, але все ж таки вже на доданих хвилинах господарі вирвали перемогу завдяки голу Тараса Гром’яка.

«Агрон» чекає непростий виїзд на Кіровоградщину.

«Агрон» (Великогаївська громада) – «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська область) – 2:1 (1:1).

Голи: Луцик (6), Гром’як (90+1). – Чичиков (37).

Тернопільські «Подоляни» на класі здобули перемогу над своїми суперниками. У першому таймі тривалий час точилася досить напружена і рівна боротьба. І лише наприкінці тайму Руслан Мальський відкрив рахунок.

На початку другої половини зустрічі господарі заволоділи ініціативою і намагалися відігратися. Зрештою їм це вдалося, на 49-й хвилині відзначився Співаченко. Завершальні стадії атак якіснішими були у тернопільських футболістів й на 63-й хвилині гарним голом відзначився Максим Проців, а вже у додатковий час контратаки остаточний рахунок встановив Іван Жуміга.

«Титан» (Одеса) – «Подоляни» (Тернопіль) – 1:3 (0:1).

Голи: Співаченко (49). – Мальський (43), Проців (63), Жуміга (90+2).

Матчі-відповіді відбудуться 8–9 червня на Кіровоградщині та Тернополі. «Агрон» на виїзді гратиме 8 червня, а «Подоляни» прийматимуть суперника 9 червня.