Почесні відзнаки вручили тернопільським захисникам, які воюють під Бахмутом (фото)

Голова облради Михайло Головко відвідав захисників, які воюють на Бахмутському напрямку, та вручив їм почесні відзнаки “За заслуги перед Тернопільщиною”.

Крім того, воїнам доставили два автомобілі, один з них – швидкої допомоги, дрони та продуктові набори, цього разу – святкові: великодні кошики з пасками, писанками та м’ясним.