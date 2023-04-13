Почесні відзнаки вручили тернопільським захисникам, які воюють під Бахмутом (фото)

Голова облради Михайло Головко відвідав захисників, які воюють на Бахмутському напрямку, та вручив їм почесні відзнаки “За заслуги перед Тернопільщиною”.
Крім того, воїнам доставили два автомобілі, один з них – швидкої допомоги, дрони та продуктові набори, цього разу – святкові: великодні кошики з пасками, писанками та м’ясним.
“Передав також необхідні хлопцям у польових умовах набори металевого посуду. Користуючись нагодою, подякував військовим з передової, які за покликом серця стали на захист України. Дуже важливо, щоб воїни, які зараз у найбільш гарячих точках, знали – ми робимо усе можливе, аби підтримати їх у боротьбі з одвічним ворогом”, – розповів голова облради у Facebook.