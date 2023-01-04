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Головна / Війна з рф / Почаївська лавра на Тернопільщині користується російським сайтом
04.01.2023
Роман Васильович
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Новини, Війна з рф, Духовне
Головна сторінка офіціного сайту Почаївської Успенської лаври відображається російською мовою. Посилання на сайт.
Новини щоправда написані українською, втім оформлення сторінки та головні рубрики – мовою окупанта, пише ОбласТь.
Автор: Роман Васильович
Мітки: Почаївська лавра
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