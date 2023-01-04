04.01.2023 23:09

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Почаївська лавра на Тернопільщині користується російським сайтом

04.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Духовне

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Головна сторінка офіціного сайту Почаївської Успенської лаври  відображається російською мовою.  Посилання на сайт.

Новини щоправда написані українською, втім оформлення сторінки та головні рубрики – мовою окупанта, пише ОбласТь.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Почаївська лавра

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