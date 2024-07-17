По дорозі до річки Тиса затримали замовного убивцю, який «наслідив» під Тернополем

Подробиці розкриття резонансного злочину повідомив під час брифінгу начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Після скоєного фігурант хотів втекти з України через річку Тиса. Слідчі оголосили йому підозру у замаху на умисне вбивство, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетні до організації цього злочину.

Нагадаємо, подія сталася у квітні цього року в одному із приміських сіл Тернопільського району. Приватного підприємця намагалися вбити біля його будинку.

Потерпілий автомобілем заїхав на територію власного будинку, і в цей момент невідомий здійснив чотири постріли із зброї по авто, внаслідок чого він отримав три вогнепальних поранення. Медикам вдалося врятувати життя чоловіка.

За словами Сергія Зюбаненка, для розкриття резонансного злочину було задіяно максимальну кількість особового складу з числа оперативних, слідчих та превентивних підрозділів поліції області. Правоохоронці опитували ймовірних свідків події, відпрацьовували записи з камер відеоспостереження.

Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили, що зловмиснику мали заплатити за вбивство бізнесмена 25 тисяч доларів. Майже чотири місяці він стежив за жертвою, збирав детальну інформацію про нього та відслідковував маршрут пересування. Для цього орендував житло у Тернополі та придбав автомобіль.

Увечері 19 квітня виконавець злочину підстеріг підприємця біля його будинку та чотири рази вистрелив з пістолета у його авто. Після цього втік з місця злочину.

Начальник поліції Тернопільщини розповів, що у результаті проведених слідчо-оперативних заходів співробітники управління карного розшуку обласної поліції спільно з розшуківцями Тернопільського районного управління поліції вийшли на слід підозрюваного у вчиненні особливо тяжкого злочину. Ним виявився 35-річний житель Черкас. Оперативники затримали його дорогою до кордону України, який він разом з двома спільниками планував незаконно перетнути через річку Тиса. У нього вилучили дві гранати та близько 100 набоїв.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до організації та замовлення цього злочину.

Зюбаненко неодноразово підкреслив: кілер – професіонал. Він ретельно дотримувався конспірації, зокрема змінював зовнішність, недовго затримувався на одному місці – змінював подобові квартири. Професіоналізм – це досвід, то чи є за плечима затриманого інші замовні вбивства? На це керівник поліції відповів: причетність до інших злочинів досліджується. Наразі правоохоронці не повідомляють про замовника. Як згодом Зюбаненко написав у Фейсбук: «У цьому злочині ми ставимо «кому». Поліцейські продовжують працювати та встановлювати коло осіб, які можуть бути причетні до організації та замовлення вбивства.

Вдячний за сумлінну роботу усім, хто доклався до розкриття цього резонансного злочину.»

Люди осліпли, й досі нікому зір не повернувся…

Запитували журналісти про резонансну чортківську справу. 16 лютого 2023 року двадцять двоє людей після лікування очей у Чортківській лікарні (їм зробили ін’єкції в очі) поскаржилися на погане самопочуття. Згодом ситуація погіршилася, їх госпіталізували в обласну лікарню, де поставили діагноз: гострий ендофтальміт – гнійне запалення внутрішніх оболонок ока.

Люди осліпли, й досі нікому зір не повернувся. Після інциденту поліція порушила кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває. Як зауважив заступник керівника обласної поліції Андрій Ткачик, потерпілі уже зневірилися у тому, що хтось відповість за їхні каліцтва. За його словами, затяжний процес розслідування пов’язаний з тим, що у справі багато потерпілих, призначено багато експертиз, у тому числі додаткових. Потерпілі – переважно старшого віку, їх було складно доставляти до медзакладів. Двоє потерпілих померли, але смерть не пов’язана з каліцтвом.

Два тижні тому оголосили першу підозру одному з лікарів, який вводив препарат. Суд визначив запобіжний захід – майже мільйон гривень застави. Двом лікарям оголосили підозри, й теж вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідством встановлено, що медичний препарат був підроблений. І, за словами Зюбаненка, приніс його у лікарню головний лікар. «Слідство активно працює над тим, щоб оголосити підозри керівному складу лікувального закладу», сказав Зюбаненко.