Поминальні дні без пластику: чому на Тернопільщині відмовляються від штучних квітів

На Тернопільщині дедалі більше говорять про необхідність відмови від пластикових квітів і вінків під час поминальних днів. У Державній екологічній інспекції наголошують: такі прикраси швидко перетворюються на небезпечне для довкілля сміття.

Свідоме вшанування пам’яті померлих сьогодні — це не лише традиція, а й відповідальність перед природою та майбутніми поколіннями.

Чим небезпечні пластикові квіти

Фахівці виділяють кілька ключових загроз:

Практично не розкладаються — пластик роками накопичується на звалищах

— пластик роками накопичується на звалищах Виділяє токсини під впливом сонця, які потрапляють у ґрунт і воду

під впливом сонця, які потрапляють у ґрунт і воду Під час спалювання утворює діоксини — небезпечні канцерогени

Усе це негативно впливає на екологію та здоров’я людей.

Які є альтернативи

Екологи радять обирати більш екологічні варіанти: живі квіти або сухоцвіти, багаторічні рослини (барвінок, хости, сукуленти) чи композиції з природних матеріалів.

Наголошується, що доглянута могила — найкращий прояв пам’яті, а не кількість штучних прикрас.\

