Поминальні дні без пластику: чому на Тернопільщині відмовляються від штучних квітів

На Тернопільщині дедалі більше говорять про необхідність відмови від пластикових квітів і вінків під час поминальних днів. У Державній екологічній інспекції наголошують: такі прикраси швидко перетворюються на небезпечне для довкілля сміття.
Свідоме вшанування пам’яті померлих сьогодні — це не лише традиція, а й відповідальність перед природою та майбутніми поколіннями.
Фахівці виділяють кілька ключових загроз:
Усе це негативно впливає на екологію та здоров’я людей.
Екологи радять обирати більш екологічні варіанти: живі квіти або сухоцвіти, багаторічні рослини (барвінок, хости, сукуленти) чи композиції з природних матеріалів.
Наголошується, що доглянута могила — найкращий прояв пам’яті, а не кількість штучних прикрас.\
