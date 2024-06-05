Після «Мудрості» – «Надія»: У Бережанський замок повернулася скульптура 17 століття.

У Бережанський замок повернулася скульптура 17 століття. Її назва «Надія». Про це повідомили у Державному історико-архітектурному заповіднику у місті Бережани.

Місце скульптури було у надгробній композиції власника Бережанського замку Адама Героніма Синявського, створеній в 1630-1640-х рр. відомим на той час вроцлавським скульптором Іоаном Пфістером. Про це свідчать фото різних періодів, останні з 1940-х років.

На жаль, людський вандалізм уже повоєнного часу, після Другої світової, залишив нинішнім поколінням лише фрагментальне уявлення про мистецьке минуле замкової каплиці – усипальниці родини Синявських.

Першим підібрав залишки скульптур в 1966 році відомий музейник, директор Львівської картинної галереї Борис Возницький. Другим сподвижником доброї справи став перший директор Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани Богдан Тихий. Він скрупульозно вишукував у завалах навіть найдрібніші шматочки червоного мармуру, з яких талановитий Пфістер майже чотириста років тому створив п’ять жіночих алегоричних скульптур.

Дві з них, завдяки кваліфікованим реставраторам і збереженим фрагментам, повернулися у свій первозданний образ: Мудрість – у 2009 році, Надія – тепер.

У 2009 році відреставрувала скульптуру “Мудрість” дипломантка Варшавської академії мистецтв Марта Дацина.

Відновлював скульптуру “Надія” впродовж шести років реставратор Сергій Сірий.

Діана ПРОКОПИШИН