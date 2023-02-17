Підприємства Тернопільщини спрямували до зведеного бюджету майже 20 млн грн податку на прибуток

У січні цього року платники податків – юридичні особи Тернопілля сплатили до Зведеного бюджету України понад 19,4 млн грн податку на прибуток підприємств.

Це перевищило минулорічні надходження січня більш ніж у 2,5 рази, або ж на 12,2 млн гривень.

При цьому до державного бюджету перерахували 17,6 млн грн, а до бюджетів територіальних громад – майже 1,9 млн гривень.

З початку 2023 року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 1,8 млн грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Нагадаємо, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.