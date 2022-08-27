Механізм «єВідрядження» буде доступним користувачам через портал «Дія» з 1 вересня.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить підприємцям виїжджати за кордон у робочі відрядження.

Про це розповів голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш у ефірі радіо Roks.

Дозвіл можна буде оформити на порталі «Дія». Виїхати в робочу поїздку за кордон можна на строк до 7 днів.