Механізм «єВідрядження» буде доступним користувачам через портал «Дія» з 1 вересня.
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить підприємцям виїжджати за кордон у робочі відрядження.
Про це розповів голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш у ефірі радіо Roks.
Дозвіл можна буде оформити на порталі «Дія». Виїхати в робочу поїздку за кордон можна на строк до 7 днів.
«Чи це є плюс? Звичайно. Протягом 7 днів можна вирішити практично всі питання. Якщо це було б протягом пів року, ми розуміємо, що людина не буде займатися питаннями бізнесу, а поїде на заробітки, і буде там просто відсиджуватися, допоки йде війна в Україні», — зазначив Володимир Труш.