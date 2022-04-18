24 березня 2022 року Верховною Радою України було прийнято чергові зміни в законодавство для спрощення частини бюрократичних процедур на період дії правового режиму воєнного стану.

Одним із таких послаблень є звільнення від сплати податків при ввезені транспортних засобів на митну територію України.

Які податки було скасовано?

Так, Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану” передбачено, що з 1 квітня 2022 року при розмитненні транспортних засобів не сплачуються наступні податкові платежі:

в’їзне мито;

акцизний податок;

податок на додану вартість.

Однак таке податкове послаблення не є абсолютним та має низку винятків.

Хто може скористатися податковими пільгами?

Звільнення від сплати в’їзного мита поширюється виключно на громадян, які ввозять такі транспортні засоби для вільного обігу. Тобто бізнес (юридичні особи) і надалі буде сплачувати в’їзне мито при здійсненні таких операцій.

Окрім цього, пільгою щодо несплати акцизного податку та податку на додану вартість при розмитнені транспортних засобів можуть скористатися виключно громадяни та бізнес, який обрав сплату єдиного податку із ставкою 2%.

Чи на всі транспортні засоби поширюється пільга?

Законом передбачено перелік транспортних засобів, на яких розповсюджується пільгове розмитнення на період дії правового режиму воєнного стану, а саме:

автомобілі легкові;

кузови до легкових автомобілів;

причепи;

напівпричепи;

мотоцикли;

транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше;

транспортні засоби для перевезення вантажів.

Також не звільняються від сплати митних та податкових платежів при розмитненні транспортні засоби, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Як буде проходити нова процедура розмитнення?

Як зауважив адвокат Олег Багнюк, законом не було передбачено порядку здійснення дій щодо пільгового розмитнення транспортних засобів.

Така процедура була врегульована додатково Кабінетом Міністрів України Постановою від 20 березня 2022 року № 330.

Постановою передбачено два шляхи розмитнення транспортних засобів. Зокрема спрощеним способом передбачено, що митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України через пункти пропуску через державний кордон України, здійснюється без справляння митних платежів, у тому числі податку на додану вартість, акцизного податку, ввізного мита, шляхом подання декларантом митному органу попередньої митної декларації без проведення митного огляду, без застосування фітосанітарного контролю, заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності безпосередньо у пунктах пропуску через державний та митний кордон України.

Стандартним способом передбачено, що митний контроль і митне оформлення транспортних засобів здійснюються у повному обсязі відповідно до вимог Митного кодексу України, а оподаткування ввезених товарів, у тому числі акцизним податком та податком на додану вартість, здійснюється на загальних підставах, встановлених Податковим кодексом України.

Отже, спрощений спосіб розмитнення транспортних засобів вигідний для фізичних осіб, оскільки вони були повністю звільнені від сплати будь-яких податкових платежів.

Однак не зовсім зрозуміло, що робити юридичним особам платникам єдиного податку 3 групи із ставкою податку 2%. Оскільки спрощений спосіб розмитнення передбачає повне звільнення від сплати податкових платежів, в той час як у таких платників податків наявний обов’язок із сплати в’їзного мита при розмитнені транспортних засобів.

Слід очікувати, що така неузгодженість буде виправлена відповідним державним органом шляхом надання будь-якого інформаційного листа або шляхом уточнення тексту Постанови.