9 квітня у Шумській громаді оголошено День жалоби: прощаються з Героєм Петром Головайчуком

Герой повертається додому на щиті

У цей день жителі громади зберуться, щоб віддати останню шану воїну, який загинув у боротьбі за свободу та територіальну цілісність України.

Зустріч траурного кортежу відбудеться, о 13:00, на Площі Героїв Майдану у Шумську.

Мешканців закликають сформувати «живий коридор», аби гідно зустріти полеглого захисника.

Прощання та похорон

Після церемонії у Шумську кортеж вирушить до рідного села воїна — Андрушівки, де відбудеться чин похорону, рідні, друзі та односельці попрощаються із Героєм

У зв’язку з трагедією приспущено Державні Прапори України та скасовано всі розважальні заходи.

Вічна пам’ять захиснику

Світлий спомин про мужність і жертовність Петра Головайчука назавжди залишиться в історії Шумщини.

Щирі співчуття родині та близьким. Вічна слава Герою України!