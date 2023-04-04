Перші «ластівочки» прилетіли – винищувачі МіГ-29

Цьогоріч рання Паска, і це – як рання надія. Хоч квітень геть не схожий на весну – січе дощем, жбурляє сніжинками, глузує рвучкими вітрами. Але наші серця уже відкриті – назустріч теплу, сонцю і тому часу, коли «небо незміряне всипане зорями, – що то за божа краса!». Бо так влаштована людина – нехай світ божеволіє, дотлівають на згарищі мрії й життєві плани, погорілець струшує з себе попіл, перев’язує рани і продовжує ходу. Так і Україна – поруйнована, замінована, перебинтована, вперто відстоює право на життя, відчайдушно бореться. І переможе.

Бо так влаштована людина – нехай світ божеволіє, дотлівають на згарищі мрії й життєві плани, погорілець струшує з себе попіл, перев’язує рани і продовжує ходу. Так і Україна – поруйнована, замінована, перебинтована, вперто відстоює право на життя, відчайдушно бореться. І переможе.

Цього тижня ворожа пропаганда, зловісно захлинаючись, цитувала Пригожина, що Бахмут «юридично уже їхній». Власник Вагнера додавав собі балів, замовчуючи, що незначні успіхи у просуванні прокладені на горах російських трупів. І не факт, що незабаром і сам Пригожин не стане мертвяком. Вибух у серці Петербургу – у кількох метрах від пригожинського ресторану, де більше тридцяти років тому улесливий господар подавав страви путіну й так познайомився, свідчить, що смерть уже там порядкує. Й дуже ймовірно: де виникли ці отруйні відносини між теперішнім диктатором і власником приватної воєнної компанії, там і будуть похоронені.

Нагадаю, у результаті вибуху знищено пропагандиста Максима Фоміна. Це, на думку аналітиків, може стати переломним моментом у війні, бо свідчить про розколи в Кремлі та його найближчому оточенні. Цілком ймовірно, що у такий спосіб диктатор попередив Пригожина за наслідки самостійної гри. Хай вони нищать один одного, як павуки у банці.

А як приємно читати прогнози екскглави ЦРУ Джеймса Олсона. Його вб’ють, – передбачає він долю путіна і деталізує: якщо путін залишиться при владі, він ніколи не відмовиться від війни, і тому шлях до її закінчення – це його вбивство чи повалення.

«Все йде зовсім не так добре. Я вважаю, що путін зараз перебуває у безвиграшній ситуації. Якщо він залишиться при владі, буде довга війна, тому що він не здасться, але не думаю, що путін залишиться при владі. Вважаю, що його буде відсторонено від влади або його вб’ють. Я не виключав би вбивства. Думаю, цілком імовірно, деякі патріотично налаштовані росіяни вирішать, що їм потрібно усунути путіна. І це буде кінець війни», – сказав ексглава ЦРУ.

Олсон нагадав, що росія у війні проти України зазнає колосальних втрат. За даними української влади, вони вже перевищують 170 тисяч.

«Я вважаю, що є генерали, які відчувають огиду до цієї трагічної втрати життів, і вони стануть можливим джерелом повстання проти путіна. І якщо вони це зроблять, я бачу путіна ходячим мерцем. Він цього не переживе. Я думаю, що ймовірніше усунення путіна, ніж військова поразка», – сказав колишній глава контррозвідки США. «Якщо війну не буде припинено через усунення путіна, вона може легко поширитися. Ми знаємо, що регіональні амбіції путіна полягали у зміцненні контролю над східною Україною, включаючи захоплення Молдови, яка є мішенню. Світ має знати, що Молдова перебуває у великій небезпеці», – резюмував Олсон.

Нехай би пророчими стали слова контррозвідника – про політичну і фізичну смерть диктатора. Про це мріють українці.

Битва за Бахмут не закінчилася. Тривають бої – доволі жорсткі і близькі. У Міноборони зазначили, що ситуація у Бахмуті дуже напружена, але окупанти зазнають великих втрат.

Однак за даними ISW, сили ПВК “Вагнер” зуміли захопити адмінбудівлю міськради Бахмута. Аналітики посилаються на кадри з російським прапором на горі уламків зруйнованої адміністрації Бахмута. «ПВК «Вагнер», ймовірно, продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через густонаселені райони міста в напрямку Хромового», – наголосили в інституті і додали, що представники ЗСУ підтверджують, що разом із «вагнерівцями» в Бахмуті дедалі активніше діють регулярні російські війська, зокрема ВДВ.

Але битва за Бахмут не закінчилася. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі акцентував, що українські військові все ще перебувають у Бахмуті, «тому місто не потрапило в руки росіян».

«Ми й раніше багато говорили про високий рівень втрат у Бахмуті й те, як група «Вагнера» продовжує кидати своїх новобранців, багато з яких колишні засуджені, просто в м’ясорубку. Тож така жорстокість, зусилля людської сили є доволі приголомшливими, коли йдеться про те, скільки росія кинула на це місто», – сказав він.

Кірбі вважає, що Бахмут «має велике значення для українців», тому США поважають вибір українців боронити місто. При цьому він додав, що відступ наших сил із Бахмута «не змінить динаміку бою під стратегічним кутом зору».

За інформацією Генштабу ЗСУ станом на ранок вівторка, «на Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти, що розташовані у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області». Хтозна, як буде, поки газета дійде до читачів…

В ніч на вівторок Одещина була під атакою шахедів. Було збито 14 із 17 безпілотників, є влучення, руйнування, пожежі. Ворог вдається до нічних нападів, бо нашій ППО у темряві важче працювати. Іранський шахед може підняти від 15 до 40 кілограмів смертоносного заряду – фактично це – артилерійський боєприпас, який б’є більш точно.

За останні пів року окупанти випустили по Україні тисячі ракет та безпілотників, вартість яких становить майже пів трильйона рублів, а це приблизно 5,5 мільярда доларів. Водночас річні бюджети цілих регіонів росії часто в десятки чи навіть сотні разів нижчі вартості ракетного терору. Та хіба росіяни, охоплені імперськими планами фюрера, задумуються над таким? Вони «готовы потерпеть».

Зброя, танки, авіація… Треба, і негайно, а надто авіацію – без неї контрнаступ майже не можливий. І ось перші «ластівочки» – Польща передала Україні винищувачі МіГ-29. «Це перший, історичний крок – передавання Україні таких видів озброєння, як винищувачі. Ми маємо три бригади таких літаків сьогодні. Маємо п’ять бригад винищувачів: дві бригади СУ-27 та три – МІГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі. І не лише наші, але і ті, які нам передають наші партнери», – сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат.

Перший крок до передавання такого типу озброєння – це знак для інших країн. Але ЗСУ потребують багатоцільових літаків F-16. Вони є ровесниками МіГ-29, однак пройшли кілька етапів глибокої модернізації. «Це передбачає заміну основного обладнання: це бортова РЛС, яка бачить далеко, і плюс до цього широкий спектр озброєння – крилаті ракети, керовані авіаційні ракети, здатні вражати повітряні, наземні, надводні цілі – все є у літака F-16. Саме тому нам потрібен такий багатоцільовий літак. МіГ-29, який нам передають партнери, не має цього», – пояснив речник Повітряних сил. Літак F-16 створювали для того, аби прикрити всі щілини, що не зможуть закрити ППО.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук нещодавно запропонував своїм західним колегам створити авіаційну коаліцію, на кшталт танкової, яка вже існує. Загалом розмови про F-16 для України на Заході знову активізувалися. Експерти схиляються до того, що ми отримаємо винищувачі доволі швидко і проводять аналогії з танками: було обіцяно до літа, а танки уже в Україні. До того ж, наші пілоти, які випробували літаки, показали дуже добрі результати і здивували західних військових швидким опановуванням цієї техніки. Міністерство оборони демонструє готовність швидко створити інфраструктуру, необхідну для використання цих літаків. Тобто усі передумови створено. Також варто нагадати, що далебі не усі плани обговорюють у публічній площині. Тож чекаємо.