Перше золото на Олімпіаді-2024: збірна України перемогла у фіналі командного фехтування на шаблі

Збірна України виграла “золото” жіночих командних змагань з фехтування на шаблі. У фіналі “синьо-жовті” здобули вольову перемогу над збірною Республіки Кореї, пише Суспільне спорт.

У фінальному протистоянні Україна виявилася сильнішою за команду Південної Кореї – 45:42.

Україна завоювала друге золото у жіночому командному фехтуванні на шаблі в історії. Уперше українки перемогли у цій дисципліні на Іграх у Пекіні-2008.

Лідерка збірної України Ольга Харлан записала до свого активу рекордну шосту медаль Олімпіади випередивши плавчиню Яну Клочкову. У доробку української фехтувальниці 2 золота, 1 срібло та 3 бронзи.

Станом на зараз Україна на Олімпіаді в Парижі здобула 3 медалі: золото у командному фехтуванні, срібло Сергія Куліша у стрільбі та бронзу Ольги Харлан в індивідуальному фехтуванні на шаблі.

З цікавого: Ольга Харлан стала дворазовою олімпійською чемпіонкою з фехтування — виграла свій другий титул у командному турнірі Парижа-2024 з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою.

Харлан дебютувала на Олімпіаді 2008 року в Пекіні — і вже на перших Іграх виборола командне “золото” у четвірці з Ольгою Жовнір, Галиною Пундик і Оленою Хромовою.

До паризьких Ігор Ользі не вдавалося повторити досягнення 2008-го. Українка поступалася у командному фіналі Ріо-2016, а також тричі вибувала у півфіналах особистих турнірів і виборювала “бронзу”.

Третє місце Харлан посідала й у особистому фіналі Парижа-2024. А вже у восьмий змагальний день повернулася до “золотого” поєдинку в команді та вирвала для українок вольову перемогу над Республікою Корея — 8:2 у вирішальній сутичці.

У фехтуванні досі ніхто не мав 16-річної паузи між двома золотими медалями жіночих турнірів. Рекорд у 12 років дотепер належав радянським фехтувальницям на рапірі Алєксандрі Забеліній та Галіні Гороховій — спільно вони тріумфували в команді 1960 та 1972 років.

16 років минало і між двома золотими медалями італійської рапіристки Валентини Веццалі. Проте шестиразова чемпіонка Ігор у проміжку між 1996 та 2012 роком додала ще чотири “золота” особистих (2000, 2004, 2008) та командних (2000) змагань.