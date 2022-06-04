Перед початком купального сезону фахівці здійснили відбір взірців води в рекреаційних місцях Тернополя.

Точками відбору води були: міський пляж, район «Циганка» та відкритий басейн клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун» у парку «Топільче».

За результатами досліджень, вказані взірці води відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, за виключенням зразка води з «Нептуна», в якому є незначне заниження вмісту розчиненого кисню. Інших відхилень, в тому числі патогенних мікроорганізмів у воді ставу не виявили.

Спеціалісти Держпродспоживслужби рекомендують дотримуватись правил особистої безпеки при купанні в ставі, а саме: не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, очей та носа, уникати травм, після купання приймати душ, не заходити в воду при наявності порізів та подряпин, – йдеться в повідомленні.

До слова, купальний сезон у Тернополі розпочнеться в неділю, 5 червня та триватиме до 15 вересня.

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