Переселенці батько із сином зупинилися на Лановеччині й змушені були судитися

До Лановецького бюро правової допомоги звернувся пан Ігор. Чоловік розповів, що 6 років він перебував в зареєстрованому шлюбі з пані Мариною.

Згодом у них народився син Олександр. Зараз шлюбні стосунки припинені.

Через повномасштабне вторгнення Ігор разом з хлопчиком були змушені поїхати з Борисполя. Прихисток батько із сином знайшли на Лановеччині. З часу переїзду пан Ігор сам повністю опікується інтересами та потребами сина, піклується про нього, займається вихованням, стежить за його розвитком та здоров’ям.

Мати не бере участі у вихованні дитини, сином не цікавиться, не спілкується з ним та не відвідує його, а тому Ігор вважає, що синові краще проживати разом з ним. У будинку, де вони зараз проживають, хлопчик має належні умови, відвідує місцевий навчальний заклад. А тому Ігор просить, з урахуванням інтересів сина, визначити його місце проживання разом з ним – за місцем фактичного проживання.

Аби допомогти чоловікові, Кременецький місцевий центр з надання БВПД призначив адвокатку, яка співпрацює з системою БПД, Олену Радосюк. Узгодивши правову позицію з клієнтом, адвокатка подала позовну заяву про визначення місця проживання дитини.

«Суд взяв до уваги висновок органу опіки та піклування за місцем фактичного проживання Ігоря з сином про визначення місця проживання дитини, лист органу опіки та піклування за місцем проживання Марини про відсутність спору між батьками щодо визначення місця проживання дитини, а також те, що матір не заперечує щодо проживання дитини з батьком. Вагомим аргументом стало й належне забезпечення умов для життя й розвитку дитини», – розповідає Олена Радосюк.

Лановецький районний суд задовольнив позов та визначив місце проживання сина разом із батьком, за місцем його фактичного проживання.