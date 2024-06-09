Переможці обласного етапу «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» дізналися своїх суперників на всеукраїнську етапі

1 червня в Тернополі відбулись фінальні змагання IV обласного етапу проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги». 28 команд-переможців ІІІ етапу, 350 учасників позмагались в пʼяти видах спорту за місце у фіналі, який відбудеться у Києві.

За результатами фінальних ігор переможцями IV обласного етапу стали: баскетбол (хлопці) – Тернопільська ЗОШ №4, баскетбол (дівчата) – Збаразький ліцей №2, черліденг – Чортківський ліцей №5, волейбол (хлопці) – Потуторський ліцей, волейбол (дівчата) – Монастирський ЗЗСО, футзал – Ренівська ЗОШ І-ІІ ступ., спортивне орієнтування – Великобірківський ліцей ім. С. Балея.

2 червня відбулося жеребкування всеукраїнського етапу «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» сезону 2023/2024 тернопільські команди-переможниці змагань дізналися суперників. Баскетбол (хлопці) – Тернопільська ЗОШ №4 зустрінеться із Барським ліцеєм №4 (м. Бар, Вінничина), баскетбол (дівчата) – Збаразький ліцей №2 – з переможцем пари Ліцей №21 Житомир/Черкаська ЗОШ №24; волейбол (хлопці) – Потуторський ліцей з переможцем пари Білоцерківський ліцей-гімназія №12/ Прилуцький ліцей №6, волейбол (дівчата) – Монастирський ЗЗСО з Великоберезнянським ліцеєм (Закарпаття); футзал – Ренівська ЗОШ І-ІІ ступ. (Залозецька ТГ) з переможцем пари Болградський ліцей (м. Болград, Одещина)/Калуський ліцей №6 (м. Калуш).