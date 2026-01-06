Передбачив війну і став до зброї: шлях медика ТрО з Чопа на псевдо Шор

⁨Максим на псевдо «Шор» родом із Чопа. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення він ухвалив рішення долучитися до територіальної оборони, повідомляє СтратКом ЗСУ.

Підписав контракт і очолив медичну службу 68-го батальйону 101-ї окремої бригади Сил ТрО ЗС України.

«Я розумів, що повномасштабне вторгнення буде, тому заздалегідь прийняв рішення долучитися до ЗСУ. Обрав 68-й батальйон територіальної оборони, який дислокувався в Ужгороді та формувався переважно з жителів міста і району. Якщо вже доведеться воювати, то краще разом із земляками. Саме тому в нас у бригаді дуже дружні підрозділи, сильні взаємопідтримка і взаємовиручка. А на війні це надзвичайно важливо», — пояснив «Шор» свою мотивацію.

Із квітня 2022 року разом зі своїм батальйоном він перебуває в зоні бойових дій на Донбасі. Відтоді, разом із побратимами, пройшов Донецьку, Харківську та Сумську області.

Нині майор медичної служби «Шор» очолює медичну службу всієї бригади.

