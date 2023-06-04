Передали дрони військовим, вручили нагороди та розглянули низку питань: у ЗУНУ відбулося засідання Вченої ради

У середу, 31 травня, у Західноукраїнському національному університеті відбулося засідання Вченої ради.

Участь у ньому взяли голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш; військовослужбовці Збройних Сил України, учасників АТО/ООС, учасники війни: начальник Тернопільського зонального відділу ВСП полковник Віктор Агеєв; начальник ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» полковник Вадим Ластовицький; начальник Івано-Франківського зонального відділу ВСП полковник Остап Пушкар; заступник начальника ДНЗ «ТПК ПВФП» майор Роман Мельник.

– Високоповажні гості, шановні колеги! Наш університет – це наш дім з багаторічними традиціями, своїми цінностями, своїми пріоритетами та людьми, які є найбільшим багатством ЗУНУ. Ми маємо своє обличчя, свою позицію, свою стратегію розвитку та чітке бачення свого майбутнього. Наш колектив – це єдина, об’єднана, сильна команда, яка думає про завтрашній день молодого покоління та дбає про сьогодення науковців та працівників. Працюймо, бережімо те, що маємо, примножуймо набуте, будьмо відповідальними за прийняті рішення. Від кожного із нас залежить наша доля, нашого університету, нашої країни. Сьогодні ми, і тільки ми, впливаємо на хід подій в нашому домі, хід нашої історії. Будьмо відповідальними та свідомими! –зазначив ректор Західноукраїнського національного університету Андрій Крисоватий.

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш подякував колективу Західноукраїнського національного університету за плідну роботу упродовж багатьох років.

– Ваш заклад вищої освіти – це не лише осередок студентоцентризму, а ще й волонтерський, науковий, культурний центр. ЗУНУ – престижний виш нашої держави, згуртована команда людей, які виховують нове покоління лідерів. Бажаю професорсько-викладацькому колективу, студентам та працівникам вашого університету наполегливо й впевнено працювати на благо нашої України, нашого народу, нашого майбутнього! –наголосив Володимир Труш.

Голова Тернопільської ОВА вручив почесні грамоти за багаторічну працю, високий професіоналізм, плідну наукову-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки та активну громадянську позицію доктору економічних наук, професору, ректору Західноукраїнського національного університету – Андрію Крисоватому; кандидату фізико-математичних наук, доценту, першому проректору – Миколі Шинкарику; доктору економічних наук, професору, проректору з наукової роботи – Зеновію-Михайлу Задорожному; докторці економічних наук, професорці, проректорці з науково-педагогічної роботи – Оксані Десятнюк; проректору з питань соціально-економічного розвитку – Василю Булавинцю.

Під час засідання слухачі навчально-наукового центру підготовки офіцерів запасу ЗУНУ передали 4 дрони підрозділам, де служать працівники, викладачі, студенти та випускники класичного університету Тернополя: професору ЗУНУ Олександру Шашкевичу; декану юридичного факультету Сергію Банаху; випускникам ЗУНУ Дмитру Зайчуку, Назару Золотому, батьку Назара – Ігорю Золотому; студенту ЗУНУ – Коновалу Артему, Коновалу Сергію, їх батьку – Сергію Коновалу.

Дрони були придбані за кошти, зібрані університетською родиною ЗУНУ.

До засідання Вченої ради університету долучився начальник ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» полковник Вадим Ластовицький разом із побратимами.

– Ми щиро дякуємо колективу Західноукраїнського національного університету за вагому підтримку Збройних Сил України упродовж усього періоду війни. Я дуже радий співпраці із вашим закладом вищої освіти. Ви виховуєте не лише справжніх фахівців, а й патріотів. Із такими людьми ми точно відбудуємо нашу країну після перемоги! – сказав Вадим Ластовицький.

Він також нагородив відзнакою «Хрест громадянських заслуг» проректорку з науково-педагогічної роботи Оксану Десятнюк.

Ректор ЗУНУ вручив диплом доктора наук Андрію Мельнику. Нагрудним знаком «Почесний професор університету» нагороджено Ніну Рогатинську, Надію Кульчицьку, Людмилу Гончар, Надію Васильків; нагрудним знаком «Почесний працівник університету» – Галину Мокрій. Атестат професора здобули Валентина Слома, Андрій Пукас, Володимир Муравський, Надія Москалюк, Наталія Марценко, Наталія Болквадзе, Ірина Білоус.

Грамоту Тернопільської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову-педагогічну діяльність та з нагоди Дня науки отримала Анна Іванова. Нагороду імені Івана Виговського від польських колег вручили Віті Семанюк.

Серед питань порядку денного освітяни розглянули: конкурсні справи, затвердження положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства до ЗУНУ, затвердження положення про відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж, економіки та підприємництва», затвердження підготовленої навчальної програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відкриття сертифікованих програм «Інноваційні підходи в організації та управління охороною здоров’я» та «Організація і управління фармацією» тощо.