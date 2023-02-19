Пенсіонери Тернопільщини отримуватимуть більше грошей уже з березня

У березні цього року пенсіонерам України підвищать виплати на 20%. Уряд проведе індексацію пенсій, яка стосуватиметься всіх категорій її отримувачів, визначених в Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Про це розказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«За дорученням Президента України, ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов’язковою. Уряд виконує свої зобов’язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує», – йдеться у повідомленні.

Індексація виплат стосуватиметься понад 10 мільйонів українців. За ініціативи Президента Володимира Зеленського, Уряд збереже всі доплати до пенсій за віком у межах прийнятих програми.

«Пенсіонери віком від 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн Для пенсіонерів 75-80 років – доплата до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата становить до 300 грн», – заявив Шмигаль.

Слова глави Уряду підтвердила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«З 1 березня 20% за загальною формулою. Ми довго рахували, враховували нюанси і вважаємо, що вистачить. Середня доплата буде становити від 400 гривень до 700 гривень, – розповіла міністерка.

Від березня мінімальна пенсія в залежності від категорії зафіксована від 2 100 гривень до 2 600 гривень, з урахуванням стажу та віку. Середня пенсія – це 3 500 гривень, а зараз буде 4 200 – 4 500 гривень теж в залежності від категорії.

Жолнович додала, що у бюджеті має вистачити грошей на індексацію всіх пенсій.

За словами очільника Уряду, у 2022 році держава спрямувала на соціальні виплати близько 800 млрд грн. Зокрема, на пенсії було перераховано 575 млрд грн з держбюджету. Це на 65 млрд грн, або на 12,5% більше, ніж у 2021 році.