Патрульні взялися “розчищати” центр міста від неправильно припаркованих автомобілів (фото)

Тернопільські патрульні спільно з працівниками муніципальної інспекції проводять відпрацювання спрямовані на усунення порушень правил паркування, розвантаження вулиць міста та забезпечення безперешкодного проїзду спецтранспорту.

Сьогодні, під час відпрацювання на центральних вулицях міста, інспектори виявили чимало порушень правил паркування. На винних водіїв поліцейські склали відповідні адмінматеріали, а працівники муніципальної інспекції винесли постанови на припарковані з порушенням транспортні засоби.

“Вкотре нагадуємо: зупинка чи стоянка транспортних засобів може здійснюватися в передбачених для цього місцях, або де це не забороняється вимогами дорожніх знаків. Правила зупинки та стоянки передбачені розділом 15 ПДР України. Перегляньте, прочитайте та запам’ятайте ПДР України”, – зазначають у патрульній поліції.

Патрульні закликають усіх водіїв неухильно дотримуватись ПДР та бути максимально уважними за кермом.