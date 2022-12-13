Патрульна поліція Тернополя запрошує на роботу

У Патрульній поліції шукають нових працівників.

Про можливість працевлаштування у цій структурі повідомили на сайті Патрульної поліції. Там повідомили період для кожної області, під час якого прийматимуть заявки. Зокрема, у Тернополі прийом заявок триває з 09.12.2022 до 18.12.2022.

Заповнити заявку на працевлаштування можна тут:

https://anketa.patrolpolice.gov.ua/index.php?r=newcabinet/register

«Що ми пропонуємо:

Заробітна плата від 12 300 грн (у м. Києві – від 16 000 грн, у містах Чайки, Бориспіль, Одесі, Ізмаїлі, Львові – від 14 500 грн);

Додаткова винагорода в розмірі до 30 000 гривень на період дії воєнного стану відповідно до постанови КМУ №168 від 28.02.2022 року;

Щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів;

Безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім’ї у закладах охорони здоров’я МВС;

Під час дії воєнного стану поліцейським також гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності;

Компенсація 75% вартості санаторно-курортного лікування та відпочинку для поліцейського та 50% для членів його сім’ї;

Матеріальна допомога у разі ушкодження здоров’я під час несення служби;

Можливість отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах системи МВС за державним замовленням», – йдеться на сайті Патрульної поліції.

Також на сайті розмістили інформацію про обов’язки поліцейського, вимоги до кандидатів, а також бажані якості та навички. Поінформували і про те, які документи чи їхні копії необхідно надати у разі працевлаштування у службу.