Паспорти РФ та “методички” Кирила: СБУ розповіла про обшуки в УПЦ МП у 9 областях (фото)

Як зазначають у прес-службі СБУ, на території єпархій у зазначених областях знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і “методички” Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.
Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна.
У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.
Зокрема, в єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів “об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ”.
Водночас на території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої “Республіки Підкарпатська Русь” з текстом гімну “підкарпатських русинів”, а місцевий священник у проповідях називав “безбожниками-сатаністами” людей, які святкують Різдво 25 грудня.
В СБУ зазначили, що на території одного з монастирів Рівненщини викрито послушника з російським паспортом і контактами в РФ. Наразі його перевіряють на можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора.
В Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР. Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.