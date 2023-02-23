Папу Франциска запросили відвідати Україну, – тернопільський депутат про візит у Ватикан

У Ватикан прибула українська делегація, у складі якої перебуває депутат з Тернополя Володимир Гевко.

Як розповів народний обранець у Facebook, основна мета візиту – налагодження ширших комунікацій зі Святим Престолом.

Перша зустріч відбулася за участі 34 послів країн-партнерів, котрі підтримують Україну у боротьбі з агресором.

“Обговорили ряд важливих питань, а саме: приїзд Папи Франциска в Україну, поточну ситуацію в країні від початку повномасштабного вторгнення, принциповість вступу України в ЄС та НАТО, повернення наших полонених та депортованих дітей, післявоєнну відбудову України”, – написав депутат.

У другий день візиту делегація зустрілася з Кардиналом П’єтро Пароліном – Держсекретарем Святого Престолу та Архієпископом Полом Ричардом Ґаллаґером – секретарем з відносин з іноземними державами.

За словами Володимира Гевка, Папу Франциска запросили відвідати Україну та очікують відповіді від нього.