Папа Римський Франциск зустрівся сьогодні з дружинами двох українських офіцерів полку «Азов», які зараз перебувають у Маріуполі. Українки написали листа Папі Франциску та отримали запрошення приїхати до Ватикану.

Про це повідомляє CREDO.

До Ватикану прибули Катерина Прокопенко — дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка та Юлія Федосюк — дружина бійця полку «Азов» Арсенія Федосюка.

Зустріч відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Після загальної аудієнції жінки підійшли до Папи Франциска. Понтифік, який через проблеми з коліном пересувається на інвалідному візку, встав, щоби привітати дружин захисників Маріуполя. Жінки сподіваються, що ця зустріч допоможе привернути увагу до ситуації заблокованого Маріуполя, в якому вмирають люди, повідомляє Ansa.

Нагадаємо, до Ватикану надійшов лист від матерів, дружин і дітей захисників Маріуполя, адресований Папі Франциску, з відчайдушним благанням допомогти людям, що опинилися в пастці російської облоги.

На двох сторінках розповідається про трагедію міста, яке Папа Франциск назвав «мучеником» і яке безперервно зазнає бомбардувань.

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей із Маріуполя.