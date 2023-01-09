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Палив авто бізнес-партнерів: В Тернополі затримали замовника та виконавців підпалів

09.01.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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У складі організованої групи підпалили автомобілі колишнього бізнес-партнера – підозрюють організатора і виконавця злочину на Тернопільщині.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та виконавцю, які у складі організованої групи умисно знищили майно колишнього бізнес-партнера (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 ч. 2 ст. 307 КК України), пише Тернопільська Липа.

Розслідуванням встановлено, що у підприємця, у зв’язку із суперечностями в бізнесі з потерпілим, виник злочинний умисел на пошкодження майна останнього. До вчинення протиправних дій організатор залучив двох виконавців та пособника, які впродовж вересня – грудня 2022 року умисно підпалили 3 автівки преміумкласу, що належать потерпілому та його близькому оточенню. Сукупна вартість спричинених збитків внаслідок знищення транспортних засобів шляхом підпалу сягає близько 5 мільйонів гривень.

До суду подані клопотання про зміну підозрюваним запобіжних заходів на тримання під вартою.

Триває досудове розслідування і щодо інших двох виконавців знищення чужого майна, яке здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

Автор: Роман Васильович

Мітки: кримінал, підрив автомобілів

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