Палія знайшли за відбитками пальців й засудили до трьох років тюрми. Днями Верховний Суд підтвердив вирок. Подія сталася ще у 2022 році у селі Товстолуг Тернопільського району. Серед ночі хтось підпалив місцевому мешканцю автомобіль. Авто стояло на подвір’ї. Прибулі на виклик пожежники погасили вогонь, однак машина зазнала серйозних ушкоджень – згодом експертиза оцінила збитки у понад 20 тисяч гривень.

Вогонь не знищив усі сліди – на місці пригоди правоохоронці виявили відбитки пальців. Цієї ж доби поліцейські прийшли до помешкання підозрюваного у підпалі. Цей молодий чоловік мав за плечима дві судимості, стояв на обліку у лікаря-нарколога, бо зловживав алкоголем. Підозрюваний заперечував причетність, однак відбитки пальців, які, як з’ясувалося, належали саме йому, – досить серйозний аргумент. До того ж потерпілий стверджував, що, ймовірно, зловмисник керувався ревнощами. Бо у нього стосунки чи плани на стосунки із жінкою, з якою раніше проживав підозрюваний у підпалі. До речі, сама жінка підтвердила це у судовій залі.

У суді першої інстанції обвинувачений заперечував вину, мовляв, того вечора випивав з товаришем, а потім повернувся додому і ліг спати, що може підтвердити батько. Однак на стадії дебатів чоловік зізнався у скоєному й просив суворо його не карати. Тернопільський міськрайонний суд присудив йому три роки позбавлення волі.

Однак згодом засуджений оскаржував вирок, наполягаючи на тому, що його вину не доведено, зокрема, відбитки пальців у нього відібрали у незаконний спосіб – не було на те постанови прокурора. Справа дійшла аж до Верховного Суду. Днями у касаційній інстанції дійшли висновку про те, що процесуальних порушень у цій справі немає. Колегія суддів констатувала: «Відбитки пальців рук становлять собою перш за все візерунок, залишений папілярними лініями людського пальця, який візуалізується експертом у ході проведення експертного дослідження шляхом дослідження завитків, зображених на цьому візерунку, для встановлення його належності певній особі.

Відбитки пальців, як і фотографія обличчя, відображення сітківки ока не відокремлюються від організму індивіда, оскільки не є такими за своєю природою. Фактично вони є відображенням певної частини тіла особи.

З урахуванням наведеного колегія суддів керується усталеною практикою ККС і наголошує, що відбитки пальців не належать до кола об`єктів, які можуть бути біологічними зразками, оскільки за своєю суттю такі відбитки є відображенням папілярного узору пальців, вони не відокремлюються від тіла особи на відміну від біологічних зразків, що можуть відбиратися, існувати й досліджуватися окремо від біологічного індивіда, як от кров, слина, піт, сперма тощо.

Доводи касаційної скарги у частині захисту персональних даних, якими, як стверджує захист, є відбитки пальців, колегія суддів відхиляє, оскільки йдеться про кримінальне переслідування особи, й гарантій охорони персональних даних у тому розумінні, яке має місце без такого переслідування, вочевидь інші. Жодної згоди особи на використання її анкетних даних, її фотографування тощо у кримінальному провадженні не потрібно.

Не пов`язаний процесуальний механізм отримання відбитків пальців й зі свободою від самовикриття в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.»

Відтак попередні судові рішення залишено без зміни, й палієві доведеться відбувати три роки у неволі.