Пацієнт згорів живцем у палаті тернопільської лікарні

У ніч на 5 липня у Тернополі в травматологічному відділенні загорілося ліжко разом з пацієнтом. Як повідомили у відділі комунікації обласної поліції, працівники лікарні, побачивши задимлення, спробували загасити пожежу самостійно. Проте не змогли та викликали рятувальників. Після того, як працівники надзвичайних ситуацій загасили вогонь, на ліжку в палаті виявили тіло чоловіка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що чоловік лежав у лікарні з травмою ноги. Ходив мало, а тому інколи, ховаючись від лікарів, курив у ліжку. Під час пожежі разом з потерпілим у палаті був ще один пацієнт, але він не постраждав.

Причина пожежі, згідно з актом працівників ДСНС – необережність під час куріння у ліжку.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Між тим, у соціальних мережах люди обурюються: а де були санітарки, медсестри, чергові лікарі? Невже ніхто не відчув смороду диму? Врешті, чому у медичному закладі в обласному центрі немає протипожежної сигналізації?..