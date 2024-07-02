У Тернополі правоохоронці викрили банду наркоторговців: збували товар через інтернет

У Тернополі за місяць ділки реалізовували близько 2000 доз наркотичних засобів та психотропних речовин. Організатору та шістьом спільникам слідчі поліції оголосили про підозру.

За словами начальника УБН в Тернопільській області Михайла Димиди, оперативники спільно з фахівцями кримінального аналізу з’ясували, що наркобізнес ще на початку року організував у Тернополі місцевий житель. Він через інтернет замовляв заборонені речовини гуртовими партіями, отримував замовлення через відділення поштового зв’язку, а після цього продавав.

Починав «бізнесмен» з одного магазину, створеного у Telegram-каналі. Коли справи пішли вгору, долучив до роботи товариша та подругу. Згодом зловмисник відкрив ще один магазин і збільшив кількість працівників у ньому.

Замовлення приймали через інтернет, а вже далі – або відправляли до покупця посилкою, або розповсюджували шляхом закладок. Клієнтами ділків були жителі як Тернопільської, так і Хмельницької областей, а серед асортименту – канабіс, амфетамін, солі PVP.

Щомісяця у результаті незаконних оборудок фігуранти отримували близько мільйона гривень доходу.

27 червня працівники УБН ГУНП в Тернопільській області спільно зі слідчими, оперативниками карного розшуку за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели у помешканнях та автомобілях підозрюваних 17 обшуків. Серед вилученого – майже пів кілограма канабісу та 200 грамів психотропної речовини «PVP». Також вилучено автомобіль, гроші, мобільні телефони, «чорнові» записи й інші речові докази злочинної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин та майна фігурантів складає майже 2 мільйони гривень.

Поліцейські затримали організатора та його спільників відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Працівники поліції з’ясовують шляхи надходження наркотиків до Тернополя та встановлюють і інших учасників злочинної групи. Триває розслідування.