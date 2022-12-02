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Освітяни Тернопільщини підготували подарунки для дітей і педагогів Херсонщини

02.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Суспільство, Події

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Напередодні Дня святого Миколая освітяни Тернопільщини влаштували акцію зі збору подарунків для дітей і педагогів Херсонщини. У пакунках — канцелярські товари, солодощі, випічка, гігієнічні засоби. Загалом жителі краю зібрали близько 5 тонн допомоги.

Благодійна ініціатива об’єднала школи та заклади професійної і фахової вищої освіти.  Освітяни готували пакунки для жителів Херсонщини у домівках, а також в їдальнях навчальних закладів, пише За Збручем.

“Для приготування печива збиралися кілька разів у школі. Готували таке печиво, що довго зберігається. Також купили  для дітей різноманітні канцтовари, цукерки. Сподіваємося, вони відчують нашу підтримку. Адже ми — одна країна”, – каже жителька Кременецького району Уляна Борчук.

Студенти та викладачі Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі випікали печиво для жителів Херсонської області.

“Ми плануємо і надалі передавати допомогу у постраждалі регіони. Було визначено, що наша область буде підтримувати освітні установи Чорнобаївської громади. Цей гуманітарний вантаж прямуватиме до самого Херсону із зупинкою в Чорнобаївці, де частину продукції роздадуть місцевим жителям і педагогам”, – зазначила директорка департаменту освіти і науки області Ольга Хома.

Також діти з Тернопільщини намалювали вітальні листівки та передали їх своїм ровесникам на Херсонщину.

Автор: Роман Васильович

Мітки: допомога, освітяни

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