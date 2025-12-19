Освітні заклади Тернопільщини отримали шість нових шкільних автобусів

Сьогодні заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Павло Журба передав ключі та сертифікати на 6 нових спеціалізованих шкільних автобусів для Борщівської, Великоберезовицької, Великодедеркальської, Золотниківської, Залозецької та Копичинецької територіальних громад.

Це — остання партія шкільних автобусів, яку область передає громадам у 2025 році. На початку місяця ще 4 спеціалізовані автобуси отримали Золотопотіцька, Коропецька, Колиндянська та Нараївська громади, повідомили у Тернопільській ОВА.

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України закупівля шкільного транспорту обов’язково передбачає наявність місць для дітей з особливими освітніми потребами. Цьогоріч автопарк Тернопільщини поповнився на 38 одиниць транспорту: 7 звичайних шкільних автобусів та 31 спеціалізований автобус, адаптований для перевезення маломобільних груп населення», —підкреслив Павло Журба.

Нові автобуси обладнані підйомниками, місцями для колісних крісел і супроводжуючих осіб. Це робить дорогу до школи безпечнішою та доступнішою для дітей з інвалідністю і забезпечує рівний доступ до освіти.

У 2025 році на придбання шкільних автобусів для Тернопільської області було спрямовано 30,2 млн грн зі спеціального фонду держбюджету та ще 8,3 млн грн – співфінансування з місцевих бюджетів.

Завдяки реалізації цього проєкту майже для 800 дітей скоротиться час доїзду до місць навчання та проживання, а для їхніх батьків суттєво покращиться логістика.