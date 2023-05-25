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Осколок простромив живіт і вийшов горлом: стали відомі деталі жахливої трагедії на Тернопільщині

25.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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У Кременці сталася жахлива біда – на санній трасі розбилася школярка Діана Новосад, учениця 9 класу.

Про це повідомляє інтернет-видання “Терміново“.

Дівчинка навчалася у Жлобівській гімназії. За інформацією видання, вона загинула під час тренування, коли на швидкості вилетіла з траси. Більше того, коли Діанка їхала трасою, дерев’яний осколок від санної траси простромив їй живіт і вийшов горлом.

Усім відомо, що санна траса у Кременці перебуває в аварійному стані, там роками нічого не робилося. Дошки на трасі прогнили, тому тут було уже декілька випадків травмувань. Про те, що санна траса у Кременці може стати смертельною, попереджали роками. На жаль, так і сталося…

Теги: Діана Новосад

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