Осіння обробка саду: як захистити дерева від хвороб та шкідників

Попелиця зимує під корою дерев, у тріщинах кори та в опалому листі. Знищивши шкідників у своєму саду восени, ви суттєво зменшуєте їхню популяцію наступного сезону.
Крім цього, осіння обробка дозволяє:
Як підготувати сад до обробки?
Перед тим, як почати обробку, важливо правильно підготувати сад:
Засоби для осінньої обробки
Одним із найефективніших засобів для боротьби з попелицею є мідний купорос. Він не тільки знищує шкідників, але й дезінфікує рослини, запобігаючи грибковим захворюванням. Оптимальна концентрація розчину для обробки восени становить 3-5%.
Як правильно обробляти сад?
Обробку проводять після опадання листя, у суху і безвітряну погоду. Розчин готується відповідно до інструкції. Обприскують не тільки стовбури, а й гілки, скелетні гілки і ґрунт навколо дерев.
Залізний купорос – альтернатива
Залізний купорос також ефективний для осінньої обробки. Він знищує шкідників і зміцнює імунітет рослин. Оптимальна концентрація для обробки – 5-7%.
Заходи безпеки при роботі з хімікатами
При обробці хімічними засобами важливо дотримуватись правил безпеки:
Щоб уникнути масового розмноження попелиці на наступний рік, важливо дотримуватись профілактичних заходів:
Осіння обробка саду – це важливий крок для збереження здоров’я рослин і багатого врожаю в наступному році. Використовуючи прості методи та ефективні засоби, ви забезпечите надійний захист своєму саду від шкідників.