Осіння обробка саду: як захистити дерева від хвороб та шкідників

Попелиця зимує під корою дерев, у тріщинах кори та в опалому листі. Знищивши шкідників у своєму саду восени, ви суттєво зменшуєте їхню популяцію наступного сезону.

Крім цього, осіння обробка дозволяє:

Знезаразити рослини від збудників хвороб, які залишаються на рослинних рештках.

Підготувати рослини до зимівлі, зміцнюючи їхній імунітет.

Запобігти появі нових колоній попелиці навесні.

Як підготувати сад до обробки?

Перед тим, як почати обробку, важливо правильно підготувати сад:

Приберіть рослинні залишки: Опале листя, сухі пагони та бур’яни потрібно зібрати і знищити, щоб запобігти зимівлі шкідників і хвороботворних мікроорганізмів.

Проведіть обрізку: Видаліть сухі та пошкоджені гілки для кращої вентиляції крони і зменшення ризику захворювань.

Глибоке перекопування ґрунту: Це допоможе знищити частину зимуючих шкідників та їхніх личинок.

Засоби для осінньої обробки

Одним із найефективніших засобів для боротьби з попелицею є мідний купорос. Він не тільки знищує шкідників, але й дезінфікує рослини, запобігаючи грибковим захворюванням. Оптимальна концентрація розчину для обробки восени становить 3-5%.

Як правильно обробляти сад?

Обробку проводять після опадання листя, у суху і безвітряну погоду. Розчин готується відповідно до інструкції. Обприскують не тільки стовбури, а й гілки, скелетні гілки і ґрунт навколо дерев.

Залізний купорос – альтернатива

Залізний купорос також ефективний для осінньої обробки. Він знищує шкідників і зміцнює імунітет рослин. Оптимальна концентрація для обробки – 5-7%.

Заходи безпеки при роботі з хімікатами

При обробці хімічними засобами важливо дотримуватись правил безпеки:

Використовуйте захисний одяг, рукавички та окуляри.

Проводьте обробку в безвітряну погоду.

Не їжте, не пийте і не куріть під час обробки.

Після роботи ретельно вимийте руки з милом.

Профілактика – найкращий захист

Щоб уникнути масового розмноження попелиці на наступний рік, важливо дотримуватись профілактичних заходів:

Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників.

Видаляйте пошкоджені пагони і листя.

Привертайте в сад корисних комах, що є природними ворогами попелиці.

Дотримуйтесь правил сівозміни.

Осіння обробка саду – це важливий крок для збереження здоров’я рослин і багатого врожаю в наступному році. Використовуючи прості методи та ефективні засоби, ви забезпечите надійний захист своєму саду від шкідників.