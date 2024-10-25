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Осіння обробка саду: як захистити дерева від хвороб та шкідників

25.10.2024

Ірина Нова

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Сад і город, Цікаво

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Попелиця зимує під корою дерев, у тріщинах кори та в опалому листі. Знищивши шкідників у своєму саду восени, ви суттєво зменшуєте їхню популяцію наступного сезону.

Крім цього, осіння обробка дозволяє:

  • Знезаразити рослини від збудників хвороб, які залишаються на рослинних рештках.
  • Підготувати рослини до зимівлі, зміцнюючи їхній імунітет.
  • Запобігти появі нових колоній попелиці навесні.

Як підготувати сад до обробки?

Перед тим, як почати обробку, важливо правильно підготувати сад:

  • Приберіть рослинні залишки: Опале листя, сухі пагони та бур’яни потрібно зібрати і знищити, щоб запобігти зимівлі шкідників і хвороботворних мікроорганізмів.
  • Проведіть обрізку: Видаліть сухі та пошкоджені гілки для кращої вентиляції крони і зменшення ризику захворювань.
  • Глибоке перекопування ґрунту: Це допоможе знищити частину зимуючих шкідників та їхніх личинок.

Засоби для осінньої обробки

Одним із найефективніших засобів для боротьби з попелицею є мідний купорос. Він не тільки знищує шкідників, але й дезінфікує рослини, запобігаючи грибковим захворюванням. Оптимальна концентрація розчину для обробки восени становить 3-5%.

Як правильно обробляти сад?

Обробку проводять після опадання листя, у суху і безвітряну погоду. Розчин готується відповідно до інструкції. Обприскують не тільки стовбури, а й гілки, скелетні гілки і ґрунт навколо дерев.

Залізний купорос – альтернатива

Залізний купорос також ефективний для осінньої обробки. Він знищує шкідників і зміцнює імунітет рослин. Оптимальна концентрація для обробки – 5-7%.

Заходи безпеки при роботі з хімікатами

При обробці хімічними засобами важливо дотримуватись правил безпеки:

  • Використовуйте захисний одяг, рукавички та окуляри.
  • Проводьте обробку в безвітряну погоду.
  • Не їжте, не пийте і не куріть під час обробки.
  • Після роботи ретельно вимийте руки з милом.
  • Профілактика – найкращий захист

Щоб уникнути масового розмноження попелиці на наступний рік, важливо дотримуватись профілактичних заходів:

  • Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників.
  • Видаляйте пошкоджені пагони і листя.
  • Привертайте в сад корисних комах, що є природними ворогами попелиці.
  • Дотримуйтесь правил сівозміни.

Осіння обробка саду – це важливий крок для збереження здоров’я рослин і багатого врожаю в наступному році. Використовуючи прості методи та ефективні засоби, ви забезпечите надійний захист своєму саду від шкідників.

Теги: корисні поради, дім, дача, шкідники, сад

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