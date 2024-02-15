Ошукували іноземців на 100 000 доларів щомісяця: у Тернополі правоохоронці припинили діяльність шахрайського кол-центру

Серед потерпілих — громадяни Польщі, Чехії та Словаччини. На даний час встановлено 16 іноземців, які стали жертвами фінансових махінацій.

Викрили функціонування «кол-центру» на території міста Тернопіль оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та співробітниками управління карного розшуку обласної поліції. Встановлено, що група осіб «спеціалізувалася» на шахрайському заволодінні коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах, використовуючи для цього офісні приміщення зі встановленим спеціалізованим обладнанням.

Співробітників кол-центру ретельно підбирали: для безперешкодного спілкування з потенційними жертвами персонал повинен був володіти іноземною мовою на високому рівні. Працювали оператори за наявними клієнтськими базами, які попередньо скуповували на DarkNet.

Представляючись співробітниками фінансових установ, зловмисники випитували у власників банківських рахунків їхні особисті дані. Для цього використовували як психологічні методи впливу, так і розроблену заздалегідь інструкцію. Для кращої комунікації остання була прописана польською та словацькою мовами.

Також оператори кол-центру пропонували громадянам країн ЄС ще одну шахрайську схему — інвестувати особисті кошти у так звані «брокерські» проєкти із потенційно високим і швидким прибутком.

Отримавши усі необхідні банківські дані, правопорушники переводили грошові кошти постраждалих на окремі електронні гаманці та банківські картки. У подальшому одержані кошти зловмисники конвертували в готівку на території України.

Щомісячний дохід від протиправної діяльності міжнародного кол-центру становив близько 100 000 доларів. Наразі слідством встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали 16 громадян Польщі та Словаччини на десятки тисяч доларів.

13 лютого правоохоронці за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели обшук за місцем знаходження офісного приміщення на території міста Тернопіль. У результаті припинили діяльність шахрайського кол-центру, вилучили компʼютерну техніку, більше сотні мобільних телефонів, «чорнову» документацію та записи.

Наразі проводяться подальші заходи для встановлення організаторів міжнародної шахрайської схеми та інших причетних осіб.