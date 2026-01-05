Страхова компанія «ВУСО» — визнаний лідер ринку у сегменті інтернет-страхування. Компанія працює понад 20 років і першою в Україні впровадила систему продажу електронних страхових полісів.

Саме тому інтернет-страхування від VUSO сьогодні асоціюється з надійністю, швидкістю та зручністю для водіїв. Оформлення ОСЦПВ на vuso.ua онлайн дозволяє отримати легальний страховий поліс без черг, дзвінків і паперових документів. Усі дані передаються по захищених каналах, а готовий e-поліс одразу реєструється в базі МТСБУ.

Етапи оформлення поліса

Сучасний страховик VUSO побудував процес оформлення так, щоб водій не витрачав зайвий час. Сайт адаптований для смартфонів, планшетів і ПК, тому оформити поліс можна з будь-якого пристрою. Покроковий процес придбання ОСЦПВ такий:

перейдіть на сторінку для купівлі автоцивілки;

виберіть дату початку дії поліса, вкажіть тип транспортного засобу, місце реєстрації власника;

вкажіть дату народження власника автомобіля;

введіть держномер, марку, модель, номер кузова (шасі) транспортного засобу, рік випуску та інші дані;

вкажіть інформацію про себе, додайте документи.

Перевірте всі дані — вони мають бути вказані правильно. Тепер перейдіть до розрахунку, оплатіть страховку з банківської картки. Після того як транзакція пройшла успішно, зачекайте — електронний договір прийде на вашу електронну пошту.

Ви можете роздрукувати поліс чи просто зберегти його на своєму смартфоні або в хмарі, щоб потім скористатися за необхідності. Увесь процес проходить без участі менеджерів страховика. Немає потреби їхати до відділення та стояти в черзі, оформити страховку можна в будь-який день і час.

Скільки часу займає процес

У середньому оформлення автострахування VUSO займає до 10 хвилин. Система автоматично перевіряє введені дані, що мінімізує ризик помилок. Для водія це означає відсутність затримок і повну впевненість у коректності поліса.

Онлайн-формат особливо зручний, коли закінчується термін дії поточного ОСЦПВ, потрібен поліс у вихідний або вночі та немає можливості відвідати офіс. Оформити страховку таким способом можна будь-коли, навіть терміново, коли автоцивілка буде потрібна перед поїздкою.

Переваги цифрової платформи

Лідер трансформації VUSO активно інвестує в розвиток власної IT-екосистеми. Це дозволяє компанії пропонувати клієнтам стабільний сервіс та вигідні умови страхування. Цифрова платформа — це не тільки оформлення ОСЦПВ, але й можливість придбати будь-яку іншу страховку онлайн.

На сайті можна також звернутися по допомогу, якщо настав страховий випадок. Підтримка надається онлайн цілодобово, що гарантує можливість швидко врегулювати проблемну ситуацію та додає впевненості на дорозі.

Ось загальна таблиця для порівняння оформлення страховки офлайн та онлайн:

Критерій Онлайн Офлайн Швидкість оформлення До 10 хвилин Декілька годин, залежно від дороги та черги Формат Електронний Паперовий Можливість оформлення Коли завгодно Тільки в робочі дні та години Підтримка Цілодобово Можливі обмеження

Чому клієнти довіряють VUSO

Українська страхова компанія «ВУСО» неодноразово отримувала галузеві нагороди та професійні відзнаки. Вона стала переможцем у номінації «Страхова компанія року» у 2021 та 2022 роках, а також ТОП-1 у ДМС і страхуванні мандрівників за кордон за версією DELO.UA (2023).

У сегменті автоцивілки компанія VUSO стабільно входить у ТОП-3, що підтверджує довіру клієнтів і стабільність виплат. Онлайн-страхування, що вона пропонує, є прикладом того, як класичний страховий продукт може бути простим і зручним. ОСЦПВ на vuso.ua — оптимальне рішення для водіїв, які цінують час, прозорі умови та надійного партнера.

Компанія VUSO виступає експертом у сфері автострахування та ділиться перевіреною інформацією, допомагаючи клієнтам робити усвідомлений вибір без додаткових ризиків.