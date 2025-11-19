Оренда чи купівля: як змінюються ціни на житло в українських містах

Ужгород утримує звання міста з найвищою вартістю оренди: зняти помешкання тут можна в середньому за 20 тисяч гривень. Трохи відстають Львів та Київ, але й там ціни “кусючі”. І хоч попит на орендоване житло поступово знижується по всій Україні, житлове будівництво — і не думає спинятися. Центр громадського моніторингу та контролю розповідає детальніше.

Вартість оренди

Попит на оренду продовжує знижуватися у різних регіонах України. Про це свідчать дані дослідження DIM.RIA. Найбільше падіння зафіксовано у Львівській (-36%), Полтавській (-34%), Чернігівській (-33%) та Чернівецькій (-32%) областях.

Попри падіння попиту, ціни і далі потроху зростають: так, у Києві та Львові за останній рік збільшилися на 3%. “На першому місці за вартістю оренди житла — Ужгород. Там, за однокімнатну квартиру доведеться заплатити близько 20 тисяч гривень на місяць. В той же час, у Львові та Києві ця вартість буде на рівні 17 тисяч”, — розповіла під час брифінгу в Медіацентрі Україна Олена Унаньян, керівниця відділу зв’язків із забудовниками компанії ЛУН.

Схожі дані й у DIM.RIA: Закарпатська область продовжує лідирувати з цінником за однокімнатну квартиру — 20,5 тис. грн. У Києві, на Львівщині та на Волині — в середньому доведеться викласти 15 тис. грн. Найдешевше житло можна орендувати у Харківській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 4,5 тис. грн.

За даними ЛУН, українці віддають за оренду однокімнатного житла від 22% до 76% своєї зарплати. Найбільше платять орендарі Ужгорода: 76% місячного доходу йде на оплату помешкання. У Луцьку цей показник становить 66%, у Львові та Івано-Франківську — 60%, у Києві — 55%. Натомість у Харкові за однокімнатку доведеться викласти лише 22% сімейного бюджету, у Запоріжжі — 23%, у Миколаєві — 29%.

Від 9 до 16 років, щоб “викупити” квартиру

У ЛУН також дослідили , скільки років потрібно орендувати однокімнатну квартиру, аби її вартість дорівнювала сумі всіх платежів. У Чернігові та Рівному на це піде понад 16 років, у Харкові, Одесі та Чернівцях — більше 15-ти, у Львові, Тернополі та Кропивницькому — більше 14-ти років, У Києві, Житомирі та Черкасах — понад 13 років, найменше часу знадобиться в Івано-Франківську — трохи більше 9 років. Варто зазначити, що ці терміни постійно змінюються, відповідно до коливання цін на житло по країні.

Міста-лідери за подорожчанням житла

За останній рік зросли ціни не лише на оренду, а й на купівлю помешкань. “Топ-5 міст за ростом цін за метр квадратний на первинному ринку за останній рік — це, на пʼятому місці Луцьк, де ціна виросла на 8% за метр квадратний. На четвертому — Івано-Франківськ, де ціна піднялась на 9%. Третє місце Одеса — приріст склав 13%, Хмельницький — 13% та Тернопіль — 15%”, — сказала Олена Унаньян.

Водночас, від початку повномасштабного вторгнення найбільше подорожчання торкнулося Хмельницького — зростання на 38%, Чернігова — на 40%, Львова — на 41%, безумовний лідер Івано-Франківськ, де ціна зросла на 75%.