На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури, проводив повітряну розвідку.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

В Маріуполі ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь». Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито 10 атак російських окупантів, знищено 5 танків, 5 артилерійських систем, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів противника, збито 3 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».