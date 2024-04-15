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Оператор морського дрона СБУ: «Sea Baby» можуть обнулити цілий флот ворога

15.04.2024

Руслан Іннак

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Новини, Війна з рф, Техно

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Армія морських дронів «Sea Baby» може запросто «закрити» багатомільярдний флот у портах базування, не даючи йому виконувати бойові завдання. Про це сказав cпівробітник військової контррозвідки СБУ, який керував морським дроном «Sea Baby», що вразив Кримський міст у 2023 році.

«Сотня-дві таких дронів може зробити флот тягарем, а не корисним інструментом у досягненні військових цілей, адже він просто не зможе нікуди рипнутися», — зазначив спецпризначенець СБУ.

Він також поділився унікальною інформацією про нове покоління дронів «Sea Baby». Вони мають покращені аквадинамічні й технологічні характеристики та можуть проходити понад 1 тис. км. з більш як 1 тонною корисного навантаження несучи різні види озброєння.

Теги: СБУ, Sea Baby, морський дрон

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