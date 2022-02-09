Доволі скромні здобутки українських атлетів на зимовій Олімпіаді. До омріяного п’єдесталу нікому з них досі й близько не вдалося підібратися. До того ж, ще й фатально не щастить: у команді біатлоністок до Олени Білосюк, яка перебуває на карантині, додалася і Дар’я Блашко, а наші саночники один за одним примудрилися повилітати з саней під час заїздів. Тому доводиться вишукувати, наче пінцетом, щось таке, що хоч віддалено скидається на успіх. Приміром, наша збірна фігуристів посіла 10-те місце у командних змагання, але воно – останнє серед учасників фіналу…

На цьому тлі 10-те місце Юлії Джими і 11-те Ірини Петренко в індивідуальній гонці на 15 км, в якій взяли участь 87 спортсменок, виглядають цілком пристойним результатом і навіть дають підстави з деякою досадою подумати: а що могло б бути, якби Ірина швидше бігла на дистанції, а Юлія не припустилася промаху на останньому рубежі в стрільбі стоячи. Справді, Петренко закрила всі мішені (аж якось сиротливо виглядає її “0” в графі промахів у фінішному протоколі в оточенні “1”, “2”, “3”), а Джима цілком обгрунтовано могла претендувати на медаль. Третя наша представниця, Валя Семеренко, на жаль, доволі швидко змушена була зійти з дистанції. Тренер команди Урош Велепець розповів, що у неї почалася задишка і вже не було сил бігти:

“Не вистачило повітря. Розпочала добре перше коло, але потім холодне повітря… У неї є незначна алергія на холод. Виник спазм, і вона не змогла бігти”.

Олімпійською чемпіонкою в “індивідуалці” стала німкеня Деніз Херрманн, срібну медаль здобула француженка Анаїс Шевальє-Буше, а «бронзу» виборола норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Успіх (нехай і відносний) Юлії та Ірини одразу ж знайшов відгук у соцмережах:

“Юлька молодець! Шкода – промах на останній стійці, можна було б поборотися й за медаль. А так – з’явилися примарні надії на естафету…”

“Виступ наших дівчат треба визнати нормальним. Є надія на майбутні старти”

Будемо сподіватися, що надія таки є…

Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний під час чоловічої індивідуальної гонки показав найкращий результат у збірній України, а водночас – нове особисте досягнення в індивідуальних гонках на рівні Кубка світу та Олімпійських ігор – 18-е місце.

Ігор ДУДА